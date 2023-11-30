Сенаторы предложили запретить открытие предприятий, загрязняющих воздух Сенатор Цепкин: очистные сооружения должны входить в проекты новых предприятий

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В России необходимо запретить строительство предприятий, проект которых не предусматривает оборудования их системами контроля за вредными выбросами и очистными сооружениями, считает сенатор от Челябинской области Олег Цепкин. Соответствующие поправки предлагается внести в закон «Об охране атмосферного воздуха», пишет «Парламентская газета».

Согласно предлагаемым изменениям, если работа строящегося предприятия будет связана с выбросами в атмосферу, наличие приборов контроля и необходимых очистных сооружений должно быть предусмотрено уже в проекте строительства.

В противном случае строительство такого предприятия и его эксплуатация должны быть запрещены, — заявил сенатор.

По его словам, поправки касаются также и работающих предприятий. Им предлагается дать три года на то, чтобы оборудовать свое производство недостающими «ловушками» для вредных газов и приборами контроля. Настройки систем контроля и мощность очистных сооружений при этом должны быть привязаны к нормативам предельно допустимой концентрации тех или иных вредных веществ в воздухе, добавил законодатель.

При этом Цепкин предположил, что ответственность за отсутствие этих систем контроля должна определяться действующим законодательством, которое предусматривает штрафы для юридических лиц за подобные нарушения в несколько миллионов рублей.

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