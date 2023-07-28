Сенаторы одобрили закон о трудовом воспитании в школах Совфед одобрил закон о трудовом воспитании в школах и возвращении серебряных медалей

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Совет Федерации в ходе заседания одобрил закон об общественно-полезном труде для школьников и возращении серебряных медалей «За особые успехи в учении» II степени при наличии не более двух четверок в аттестате при остальных отличных результатах, передает РИА Новости. Закон предполагает корректировку понятия «воспитание»: теперь оно включает в себя формирование у учащихся трудолюбия и ответственного отношения к труду и его результатам.

Как уточняет агентство, школьники должны будут заниматься общественно-полезным трудом, который предусматривается учебной программой. При этом должны учитываться возрастные, психологические и физические особенности учащихся. Предполагается, что образовательные учреждения в равной мере должны обеспечить обучение и воспитание.

Кроме того, предмет «ОБЖ» будет переименован в «Основы безопасности и защиты Родины». Закон также закрепит полномочия Минпросвещения по разработке мероприятий по профессиональной ориентации школьников.

Закон, который подразумевает трудовое воспитание школьников, был принят Госдумой в окончательном чтении 20 июля. Новая норма даст школам право привлекать учеников к высадке деревьев, цветов на пришкольной территории, пошиву костюмов для театральных постановок, участию в оформлении класса или школьной площадки к мероприятиям, а также к помощи в библиотеке.