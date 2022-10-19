Сенаторы одобрили закон о праве мобилизованных на передачу дел Совфед одобрил закон о праве мобилизованных предпринимателей передавать управление бизнесом

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Совет Федерации одобрил закон о праве мобилизованных граждан передавать управление бизнесом доверенным лицам на время участия в специальной военной операции (СВО), сообщает ТАСС. Речь идет о военнослужащих, которые были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей или являются учредителями организации.

Закон дает пятидневную отсрочку от мобилизации учредителям, собственникам-гендиректорам компаний, индивидуальным предпринимателям. Отсрочку предоставляет призывная комиссия по мобилизации.

Также закон отменяет для таких мобилизованных запрет на совмещение военной службы и занятие бизнесом, это коснется предпринимателей, призванных на военную службу с 21 сентября 2022 года.

Ранее правительство России сообщило, что предприниматели, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации, получат отсрочку по платежам за аренду федерального имущества. Она предоставляется на весь срок службы и будет доступна в том числе добровольцам.

В Кабмине указали, что отсрочка распространяется на все виды федерального имущества, включая земельные участки. Коммунальные платежи в период отсрочки возлагаются на арендодателей. Мобилизованные предприниматели, пожелавшие расторгнуть договор аренды, смогут сделать это без штрафов.