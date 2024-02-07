Сенаторы одобрили закон о «наливайках» в многоквартирных домах Совфед одобрил закон об ограничении работы «наливаек» в домах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил закон, расширяющий спектр полномочий региональных властей для борьбы с так называемыми «наливайками» и ужесточающий требования к алкогольной продукции. В рамках этого документа регионы получают право вводить ограничения на продажу алкоголя, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах или на ближайших к ним территориях, передает РИА Новости.

Вместе с тем регионы смогут ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общепита (исключением являются рестораны), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Ранее они имели право ограничивать продажу только крепкого алкоголя.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о праве субъектов России на запрет «наливаек» в многоквартирных домах. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин пояснил, что, согласно проведенному ранее опросу, большинство (79%) высказались за запрет на продажу алкоголя в «наливайках» в ночное время. 1 февраля Госдума в третьем чтении приняла этот закон.

До этого глава комитета ГД по экономической политике Максим Топилин заявил, что многие регионы выступили против тотального запрета на продажу алкоголя в домах. Так он объяснил, почему закон о «наливайках» не должен касаться ресторанов.