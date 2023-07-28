Сенаторы одобрили возвращение серебряных медалей в школы

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Совет Федерации одобрил закон о возвращении серебряных медалей в школы. Ожидается, что мера начнет действовать уже с нового учебного года.

20 июля Госдума одобрила соответствующую поправку в законодательстве. Согласно документу, медали «За особые успехи в обучении» II степени будут вручаться выпускникам, в аттестате которых будет стоять не более двух итоговых отметок «4» среди остальных «5».

Кроме того, согласно принятым поправкам, предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» будет переименован в «Основы безопасности и защиты Родины». Известно, что документ также направлен на обязательное привлечение школьников к общественно полезному труду.

В июне глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что серебряные медали будут давать выпускникам дополнительные баллы к единому государственному экзамену. По его словам, ведомство уже прорабатывает этот вопрос. Ожидается, что к сентябрю работу завершат.

Ранее заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров высказал мнение, что школьные медали должны стать семейной реликвией, а не очередным значком или призом, которыми осыпают учеников. Он пояснил, что нужно вернуть саму философию и систему награждения, которые, по его мнению, «никак не уживаются с ЕГЭ».