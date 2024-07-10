Сенаторам и депутатам придется согласовывать поездки за рубеж Совфед одобрил закон об обязанности парламентариев согласовывать выезд за рубеж

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Совет Федерации на заседании в среду, 10 июля, одобрил закон, обязывающий депутатов и сенаторов согласовывать выезды за границу, следует из трансляции на сайте верхней палаты. Парламентариям придется сообщать о своих поездках за рубеж за 10 дней. Для этого они должны писать обращение на имя председателя СФ.

Согласно закону, исключений ни для каких стран сделано не будет. Инициатива также предусматривает рассмотрения вопроса о возможном лишении статуса сенатора, который нарушил соответствующие нормы. Изменения внесут в закон «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Совфед также одобрил закон, согласно которому стоимость госпошлины за расторжение брака возрастет с 650 рублей до пяти тысяч. Такую сумму установили для супругов, которые не имеют общих несовершеннолетних детей и разводятся при взаимном согласии или через суд.

Также на заседании Совфеда одобрили закон о новых подакцизных товарах. Речь идет о введении акцизов на никотиновое сырье, а также на бестабачную продукцию, содержащую никотин, используемых при нагревании. Кроме того, под акцизы также будет попадать природный газ, который приобретается в рамках производства аммиака, и фармацевтические субстанции этилового спирта.