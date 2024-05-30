Сенатор заявила о «грядущей расплате» для Потапа за слова о Заворотнюк Сенатор Епифанова: Потапу грозит расплата за глумление над смертью Заворотнюк

Фото: Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Потап

Украинскому певцу Потапу (настоящее имя — Алексей Потапенко) грозит расплата за глумление над смертью российской актрисы Анастасии Заворотнюк, заявила в разговоре с NEWS.ru сенатор Ольга Епифанова. Она подчеркнула, что те, кто «хулиганят пред ликом всемогущей смерти», должны ожидать ответа за свои действия.

Реакция на такие неадекватные эскапады лежит на поверхности. Очевидно, что это форменное свинство и цинизм — подлый, тупой. Однако тем, кто, мягко говоря, хулиганит пред ликом всемогущей смерти, не стоит забывать и о грядущей расплате за глумление над мертвым человеком, который не способен ответить, — заявила сенатор.

По мнению Епифановой, Потапа разрывают страсти, зависть, гордыня, тщеславие и неудовлетворенность собственной жизнью, раз он решил посмеяться над «умершей страдалицей». Как отметила сенатор, реакция на слова певца со стороны россиян и украинцев показывает единство славянского народа.

Столь дружное осуждение отвратительного высказывания Потапа с двух сторон, русскими и украинскими комментаторами, в очередной раз красноречиво демонстрирует, что мы — единый славянский народ, мы — настоящие христиане, живущие по заповедям. Мы одинаково сочувствуем горю, молим Бога об упокоении души умершего человека, считаем смерть переходом к вечной жизни, — заключила сенатор.

Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов ранее заявил, что Потап показал собственную глупость глумлением над смертью Заворотнюк. Он назвал рэпера «животным по жизни». Как отметил сенатор, у Потапа нет никаких понятий о морали.