Сенатор высмеял слова Каллас о развале России басней Крылова Цеков предложил Каллас отправить торгующего с Россией мужа воевать за Украину

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Кая Каллас

Чем меньше государство, тем агрессивнее его заявления, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Таким образом он оценил «воинственную антироссийскую риторику» Эстонии во главе с премьер-министром Каей Каллас. По мнению политика, поведение Таллина сопоставимо с сюжетом знаменитой басни Ивана Крылова «Слон и моська».

Чем меньше страны, тем агрессивнее заявление. Не зря Крылов написал басню «Слон и моська». <...> Эти карлики делают наиболее резкие заявления в отношении России и ситуации на Украине. Президент Финляндии [Александер Стубб] призвал Украину победить любой ценой. Теперь Каллас. Они, конечно, мечтатели. Мечтают о том, о чем в Европе мечтают столетиями: расчленить Россию, — сказал собеседник.

Однако, продолжил Цеков, Россия умеет делать правильные выводы из поведения других стран. По его словам, РФ не только не допустит развала, но и будет преумножать свои ресурсы, в том числе территориальные.

Каллас я бы посоветовал, если она так хочет победить Россию на поле боя, то пусть она своих родственников, особенно торгующего с Россией мужа, сына, если он есть, отправит на Украину, в ряды ВСУ, — добавил сенатор.

Политик также выразил уверенность, что в агрессивных высказываниях Таллина скрывается презрение к украинцам. Собеседник отметил, что эстонская элита не осознает происходящее на Украине как результат собственных решений, направленных на ослабление России.

Ранее глава сил обороны республики генерал Мартин Херем заявил, что Эстония победит Россию, если страны вступят в вооруженный конфликт. По его мнению, в случае столкновения российская сторона потеряет в 20 раз больше человек. При этом он поспешил уточнить, что речь идет только о гипотетическом конфликте.