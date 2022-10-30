«Шабаш сатаны»: сенатор о праздновании Хеллоуина в России Сенатор Климов выступил против празднования Хеллоуина в России

Фото: Matthias Bein/Global Look Press

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил в Telegram, что неправильно отмечать «дьявольскую вечеринку» Хеллоуин в тот период, когда российские военные, рискуя жизнью, борются на Украине с «нечистью», которая обрела форму неонацизма и русофобии. Он отметил, что культ смерти продолжает присутствовать в западном духовном пространстве со времен средневековья.

Что такое пресловутый Хэллоуин, успевший прижиться на российской земле тоже? Cвятости в ежегодном октябрьском шабаше нет и не было. Хочется спросить: а какого, прости Господи, у нас-то это празднуют?! Весело? Модно? Как у них, на «прогрессивном» западе?, — написал сенатор.

По словам Климова, иноземный праздник происходит от английского Halloween — сокращение от All-Hallows-Even или «всесвятская вечеринка». Сенатор отмечает, что праздник напрямую связан с традициями древних британцев, а не с христианскими ценностями.

За века англосаксы трансформировали языческий Halloween в шабаш Сатаны. Напомню: Церковь Сатаны имеет официальную прописку в США с филиалами в Великобритании и Германии. Сами же дьявольские вечеринки созвучны с другим английским словом Hell, т.е. ад. Кстати, эпатажная немецкая музыкальная группа 1980-х так и назвалась — «Helloween», — добавил Климов.

29 октября в Сеуле во время празднования Хеллоуина произошла давка, в ходе которой погибло как минимум 150 человек, десятки получили травмы. По одной из версий, трагедия случилась после того, как люди направились в местный бар, услышав, что там побывала некая знаменитость. Их раздавила огромная толпа, двигавшаяся по узкой улице города.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил общенациональный траур в связи с произошедшим.