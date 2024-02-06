Сенатор высказался о судьбе Арктического совета без России Сенатор Джабаров: в Арктическом совете не будет смысла без участия России

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Арктический совет

В Арктическом совете не будет никакого смысла без участия в нем России, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В беседе с Lenta.ru сенатор подчеркнул, что Россия является ключевой арктической державой, в том числе Северный морской путь проходит в территориальных водах страны.

Я думаю, что последствия будут для других стран. Россия — ключевая арктическая держава. Без участия России в этом совете его смысл, по сути, теряется. Северный морской путь проходит в территориальных водах России, Арктика нами уже осваивается, мы в этом плане разместили где надо необходимые вооруженные силы и установки, — пояснил Джабаров.

По словам сенатора, попытки «заболтать большинством или переносить председательство» Москвы в совете ни к чему не приведут. Он отметил, что без России Арктический совет превратится в «аморфное образование», которое ничего не будет решать.

Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов ранее сообщил, что Москва допускает выход из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать интересам российского государства. По его словам, процесс работы совета сейчас происходит «на самых малых оборотах».