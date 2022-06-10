Сенатор Джабаров разглядел у Зеленского признаки шизофрении Сенатор Джабаров увидел у Зеленского признаки шизофрении из-за введенных санкций против Путина

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Владимир Зеленский

Санкции, введенные украинским президентом Владимиром Зеленским против президента России Владимира Путина, говорят о признаках шизофрении у главы Украины, считает замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров. По его словам, чем больше Зеленский «пыжится», тем меньше у него шансов остаться в истории народа Украины.

По мнению сенатора, Зеленский, которого он назвал «киевским наполеончиком», возомнил себя великим человеком.

Зеленский додумался до того, что ввёл санкции в отношении В.В.Путина и других высших должностных лиц России. Что это, как не шизофрения? Этот киевский наполеончик возомнил себя великим человеком, — написал Джабаров в своем Telegram-канале.

О введенных Зеленским санкциях против Путина стало известно 9 июня. Вместе с главой государства под рестрикциями теперь находятся премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, вице-премьеры Андрей Белоусов и Татьяна Голикова и другие высокопоставленные лица.

Зеленский также ввел рестрикции против 232 ректоров российских вузов. В списке все крупнейшие вузы России, в том числе и консерватории. Для каждого из руководителей действуют разные перечни санкций.