В Совфеде отреагировали на предложение освободить военных преступников ВСУ Сенатор Джабаров пристыдил Макрона и Шольца за предложение освободить военных преступников ВСУ

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Первый зампред комитета Свофеда по международным делам Владимир Джабаров заявил в своем Telegram-канале, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц озаботились судьбой украинских военных преступников, хотя на преступления против мирного населения Донбасса закрывали глаза на протяжении восьми лет. По мнению политика, им должно быть стыдно.

Джабаров подчеркнул, что амнистия для «азовцев» будет означать индульгенцию садистам, убийцам и насильникам.

Как быть с теми, руки которых обагрены кровью детей Донбасса, с теми, которые убивали стариков, насиловали женщин? Не судить этих людей по закону, значит дать, по сути, индульгенцию садистам, убийцам, насильникам, — написал Джабаров.

По словам сенатора, народ Донбасса требует справедливого суда. Военных преступников неизбежно ждёт наказание за содеянное.

Сенатор также упрекнул Шольца и Макрона в том, что их не интересовала судьба жертв неонацистов.

Что-то лидеры Европы не особенно беспокоились о судьбах жертв неонацистов за долгие восемь лет террора против мирного населения ДНР и ЛНР. А сейчас вдруг озаботились. Как же им не стыдно? — подытожил Джабаров.

28 мая Макрон, Шольц и Владимир Путин провели телефонные переговоры. Европейские лидеры призвали российского лидера освободить 2,5 тысячи украинских военнопленных, включая «азовцев».

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее заявил, что Генпрокуратура ДНР совместно с российскими профильными ведомствами разрабатывает устав международного трибунала над украинскими военными, сдавшимися в Мариуполе. Он подчеркнул, что суд планируют сделать максимально прозрачным, для чего будут задействованы представители ряда стран.