Сенатор указал на последствия принятия Украины в НАТО Сенатор Бондарев: принятие Украины в НАТО осложнит отношения России и Запада

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Владимир Зеленский

Попытки принять Украину в НАТО усугубят и без того непростые отношения между Западом, Альянсом и Россией, заявил в Telegram-канале первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. По его мнению, присоединение Киева к военно-политическому блоку не принесет никаких результатов ни Украине, ни Западу.

Любые спешные попытки приема Украины в члены НАТО только еще больше усугубят обстановку и [осложнят] отношения между Западом, НАТО и Россией, — подчеркнул сенатор.

Бондарев также напомнил о словах экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, который предложил принять Украину в Альянс без утраченных территорий. Сенатор отметил, что это заявление в очередной раз показало агрессивный настрой Запада на дестабилизацию обстановки в мире. Он объяснил, что ключевой формулой существования коллективного Запада являются войны и конфликты. На подобные выпады Россия будет отвечать адекватными мерами, которые ускорят крах всей системы западных ценностей, резюмировал сенатор.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал идею Расмуссена. Политик ответил, что Киеву нужны не «чудесные» предложения отказаться от части территорий в обмен на некие гарантии и вступление в НАТО, а полноценная военная помощь. По его словам, изменившаяся риторика стран Запада провоцирует Россию на дальнейшую эскалацию конфликта.