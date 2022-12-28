Сенатор Турчак предложил наносить на фасады школ портреты участников СВО Сенатор Турчак предложил наносить на фасады школ при ремонте портреты участников СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Турчак

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил наносить на фасады школ портреты учившихся там героев СВО и Великой Отечественной войны, сообщив об этом на совещании по программе капремонта школ. По его словам, которые приводит ТАСС, также следует рассмотреть возможность присвоения школам имен героев, как это уже начали делать в некоторых регионах.

Предлагаем в следующем году при реализации программы капремонта школ наносить на стены и фасады изображения героев ВОВ, героев СВО, видных исторических деятелей, которые имеют непосредственное отношение к данным учебным заведениям или населенным пунктам, — сказал Турчак.

Ранее директор РВИО, член Научно-методического совета по учебникам Минпросвещения России Михаил Мягков рассказал, что в России создадут учебники для школьников о героях специальной военной операции на Украине. По его словам, в пособии будет рассказываться о командире батальона «Спарта» из ДНР Владимире Жоге, десантнике Нурмагомеде Гаджимагомедове, командире артиллерийского подразделения Ольге Качуре и других участниках спецоперации.

О такой инициативе ранее высказывался и Турчак. По его словам, в новом учебнике по истории России появится раздел о военной операции на территории Украины, и этот учебник, как он считает, будет «правильным».