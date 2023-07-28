Сенатор рассказала, как в России защитят педагогов Сенатор Рукавишникова: педагогов в России избавят от риска работы по краткосрочным договорам

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Преподавателей российских вузов избавят от риска работать по трудовым договорам, заключаемым на срок менее одного года, рассказала в беседе с «Парламентской газетой» первый замглавы комитета Совета Федерации по госстроительству и конституционному законодательству Ирина Рукавишникова. По ее словам, в случае принятия соответствующих поправок в Трудовой кодекс изменения могут заработать уже с сентября этого года.

С педагогами часто заключали краткосрочные контракты, то есть на срок менее одного года, что негативно сказывалось на их деятельности. Люди не были уверены в своем будущем, а иногда тем, что контракты приходилось часто перезаключать, манипулировало руководство учебных заведений, — пояснила сенатор.

Как отметила законодатель, права сотрудника на краткосрочном договоре могли ущемляться. Например, он оставался без отпускных, а длительный отпуск мог брать лишь за собственный счет. Согласно новым поправкам, с педагогами вузов можно будет заключать контракты либо на срок не менее трех лет, либо бессрочные.

Новые нормы исключат произвол в отношении преподавателей, серьезно укрепят их права и гарантии. <...> Особенно важно это для специалистов предпенсионного возраста и молодых педагогов, которые хотят иметь стабильную профессию, — подчеркнула Рукавишникова.

Как уточняет издание, в случае принятия закона он вступит в силу с момента официального опубликования, это может произойти уже в сентябре текущего года.

Ранее были опубликованы данные социсследования, согласно которым учителя вошли в топ-3 профессий, представители которых перерабатывают больше всех. Также в тройку вошли маркетологи и врачи.