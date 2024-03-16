Сенатор рассказал об опасности создания Западом новой коалиции Кастюкевич: создавая коалицию, страны НАТО ввязываются в прокси-войну с РФ

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Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что страны НАТО, создавая коалицию по поставкам дальнобойного оружия Украине, по сути, ввязываются в прокси-войну с Россией передает РИА Новости. Он добавил, что западные грузы с оружием представляют собой законную цель для российских военных.

Поставляя оружие Украине, страны НАТО, по сути, вступают с Россией в прокси-войну, а западные грузы с оружием представляют собой законную цель для российских военных, — сказал Кастюкевич.

Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что европейские правительства будут и дальше снабжать Украину вооружением. По его словам, с этой целью страны ЕС намерены расширить программу закупки оружия на мировых рынках.

Как стало известно, конфликт Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном из-за военной помощи Украине стал перерастать в открытую вражду. Французский лидер настаивает на более радикальных действиях, в том числе вводе войск НАТО на Украину, в то время как канцлер ФРГ придерживается более осторожной позиции, отказываясь при этом одобрить поставки дальнобойных ракет Taurus Украине.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки вооружений или появление на Украине иностранных войск не изменят ситуацию на поле боя. По его словам, военные других стран уже давно, еще до госпереворота, присутствуют на Украине. Они приехали в качестве советников или наемников.