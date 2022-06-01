Сенатор рассказал о мозговом штурме по присоединению областей Украины к РФ Сенатор Цеков рассказал о мозговом штурме по присоединению областей Украины к России

Сергей Цеков / Фото Пресс-служба Совета Федерации

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru рассказал о «мозговом штурме» в «Единой России» по поводу присоединения к России Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР. Таким образом он прокомментировал выступление секретаря генсовета партии Андрея Турчака, заявившем, что упомянутые регионы станут частью РФ. Цеков подчеркнул, что представители РФ с первых дней спецоперации РФ на Украине содействуют интеграции данных территорий в РФ.

Мы по-разному представляли будущее этих регионов (Херсонская и Запорожские области, ЛНР, ДНР. — NEWS.ru). Кто-то говорил, что надо создать Херсонскую Народную республику, Запорожскую Народную республику, восстановить дореволюционную Новороссию. Выдвигалась идея восстановления Таврической губернии, куда входила значительная часть Херсонской и Запорожской областей. Предложения разные, их обсуждают. Мы слышим, что говорят сами херсонцы и запорожцы. Они хотят быть частью РФ, — добавил Цеков.

Член Совфеда отметил, что референдум в Херсонской и Запорожской областях по присоединению к РФ будет отличаться от событий в Крыму, так как на полуострове подобное решение принимала местная власть — Верховный совет Крыма, а в двух регионах Украины «власти разбежались» после начала СВО.

Если удастся собрать там (в Запорожской и Херсонской областях. — NEWS.ru) областной совет в том составе, который есть, и они примут решение о проведении референдума, то они пойдут по нашему, [крымскому], пути. Я думаю, что те, кто шёл во власть на Украине — конъюнктурщики. Они решали свои проблемы, а не проблемы людей. Думаю, большинство из них разбежались [после начала СВО]. Если нет, то какой алгоритм? Создать инициативные группы, проводить областные сборы, представителей всех слоёв населения, духовенства. Возможно провести учредительное собрание на этих территориях. Оно и примет решение, мне кажется. Наверно, надо двигаться в этом направлении, — заявил Цеков.

Сенатор подчеркнул, что настроения людей в Запорожской и Херсонской областях Украины, а так же в ЛНР и ДНР являются ключевым условием для проведения референдумов о присоединении данных территорий к РФ. Сенатор подчеркнул, что мнение граждан можно выяснить через соцопросы, «каким они видят своё будущее».

Ранее Цеков заявил, что референдумы о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей могут пройти в течение года. По его словам, эти территории являются изначально русскими и имеют большие шансы воссоединиться с РФ.