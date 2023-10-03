Сенатор рассказал, когда РКН заблокирует все VPN-сервисы Сенатор Шейкин: РКН сможет блокировать все VPN-сервисы в марте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскомнадзор намерен издать приказ, в рамках которого с 1 марта 2024 года все VPN-сервисы в магазинах приложений, включая Play Market и AppStore, будут блокироваться в случае предоставления ими доступа к заблокированным ресурсам, заявил РИА Новости заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде РФ Артем Шейкин. По его словам, особенно важно будет ограничить доступ к приложениям компании Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

С 1 марта 2024 года вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах, — сказал сенатор.

IT-эксперт Павел Мясоедов ранее заявил, что полная блокировка запрещенных сайтов в РФ трудновыполнима. По его словам, Роскомнадзору потребуется дополнительный инструментарий и люди, которые будут работать с ним.

До этого Минцифры подготовило постановление правительства, согласно которому Роскомнадзор может получить право ограничивать доступ к сайтам с информацией о способах обхода блокировок. Поправки предлагается внести в постановление кабмина № 1101 от 26 октября 2012 года.