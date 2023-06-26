Сенатор назвал способ повысить прозрачность ценообразования в России Сенатор Журавлев рассказал о создании национальной системы индикаторов цен на стратегические товары

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские сенаторы совместно со специалистами из министерств и ведомств заканчивают работу над законопроектом, позволяющим установить прозрачное ценообразование на отечественные товары, в том числе внебиржевые, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Он подчеркнул, что страна должна самостоятельно определять, что и сколько стоит, а потому назрела необходимость создания национальной системы финансовых и товарных индикаторов на нефть и газ, удобрения, пшеницу и другие биржевые товары, которые раньше для России устанавливали западные агентства типа Bloomberg.

Уже многое сделано для создания независимой финансовой инфраструктуры. Это и национальная платежная система, и рейтинговая индустрия, и аудиторская сфера, и так далее. Прорабатываем с правительством и Банком России введение обязательного лимита закупок на бирже для определенного перечня товаров, что сформирует необходимую базу для расчета, — отметил сенатор.

Речь идет о стратегических товарах, влияющих на формирование цены на другие товары. Кроме того, законодатели предлагают использовать данные, имеющиеся в распоряжении торговых систем и операторов электронных площадок. Соответствующие законопроекты, по словам Журавлева, находятся в высокой стадии готовности.

Ранее экономист Мария Долгова рассказала, что при хорошем урожае россияне могут ожидать снижения цен на продукты в конце лета и начале осени. Она подчеркнула, что на стоимость овощей и фруктов в первую очередь влияют природно-климатические условия.