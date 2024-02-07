Сенатор высказался о возможной помощи Карлсону из-за угроз в США Сенатор Джабаров: Карлсон справится с любыми угрозами от властей США

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Такер Карлсон

Американский журналист Такер Карлсон способен справиться с любыми угрозами, исходящими от властей США, сказал первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. В беседе с NEWS.ru сенатор объяснил, что ведущего любят в Штатах и, вероятно, его поддержит экс-президент Дональд Трамп. Поэтому, уточнил Джабаров, американец не нуждается в помощи РФ.

Я думаю, Карлсон справится с любыми угрозами. Он настолько популярен в Америке, что попытка его ликвидировать может плохо закончиться для властей. Я так понимаю, Трамп будет его поддерживать, это только приведет к обострению. Я думаю, до этого не дойдет, — отметил собеседник.

Джабаров также указал, что Такер, возможно, возьмет интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Это может несколько снизить градус напряжения на Западе из-за беседы журналиста с российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, продолжил политик, Карлсон является патриотом США, а не России.

Он живет в Америке, не патриот России, он просто хочет узнать правду, сам разобраться, потому что в Америке фильтруется любая информация и доводится только то, что нужно американским властям. Я думаю, наша помощь не понадобится, — резюмировал сенатор.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск потребовал арестовать тех, кто призывает к репрессиям в отношении Такера Карлсона. Соответствующий комментарий он оставил в социальной сети Twitter (Х) под постом консервативного блогера Яна Чонга. В нем Чонг предположил, что Карлсон после возвращения из России может пострадать из-за своей позиции. До этого бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер назвал американского журналиста предателем.