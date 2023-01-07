В Совфеде оценили решение Макрона о передаче танков Киеву Пушков допустил столкновение РФ и НАТО из-за решения Макрона о передаче AMX-10RC Киеву

Фото: AP/TASS

Решение президента Франции Эммануэля Макрона передать ВСУ боевые машины пехоты AMX-10 RC может спровоцировать прямое столкновение РФ и НАТО, заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что согласие французского главы на передачу бронетехники никак не повлияет на ход вооруженного конфликта.

Само по себе решение Парижа передать Украине боевые машины пехоты ход войны не изменит. Однако может стать прологом к поставкам Украине других наступательных видов вооружений, что чревато втягиванием НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией, — предположил Пушков.

При этом он подчеркнул, что такие поступки Макрона и других европейских лидеров отражают ожесточенность по отношению к Москве в политических верхах ЕС.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо назвал безумным решение Макрона по отправке колесных танков AMX-10 RC на Украину. Он написал, что так глава государства ослабляет собственную армию. Кроме того, как указал Филиппо, поставки оружия не помогают в том, чтобы остановить конфликт.