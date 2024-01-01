Сенатор объяснил, почему Путин не считает Украину врагом Сенатор Цеков: Путин не считает Украину врагом, так как мы — один народ

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин не считает Украину врагом РФ, так как русские и украинцы — один народ, рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Собеседник отметил, что жителям соседнего государства годами «морочили голову» экс-руководители СССР и независимой Украины.

Согласен с Путиным. Мы один народ — русские и украинцы, но экс-руководители, прежде всего СССР, хотя это начиналось и в Российской империи <...>, разделили два народа по разным государствам при СССР, точнее, на две советские республики. Была создана УССР и другие республики СССР, Украину наградили территориями, к которым она никогда не имела отношения, — добавил Цеков.

По его словам, русских, проживавших на Украине, стали называть украинцами, и они начали обособляться от русского народа. Цеков подчеркнул, что ответственность за это лежит на элите Украины, чьей целью был разрыв отношений РФ и Украины.

Русские, проживавшие на Украине долгие годы, были названы украинцами, и эти люди стали обособляться от русского народа. И вина лежит на верхушке, так называемой элите Украины, эта верхушка ставила своей целью отрыв Украины от России. Для нас народ Украины не враг, — подытожил сенатор.

Ранее Путин заявил, что врагом для страны является не Украина, а те силы на Западе, которые добиваются поражения России. Глава государства, слова которого приводит пресс-служба Кремля, при посещении военного госпиталя имени Вишневского указал, что украинских властей долго готовили к тому, чтобы раздуть конфликт.