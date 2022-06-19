Сенатор раскрыла намерение Британии создать империю в Европе Сенатор от Крыма Ковитиди: Британия хочет создать империю в Европе с новыми партнерами

Фото: Vadim Nekrasov/Global Look Press

Великобритания хочет реализовать имперские планы в Европе без старых партнеров — США, Германии и Франции, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Она отметила, что стремление Лондона создать сильную армию для «войны в Европе» говорит о намерении вести долгую геополитическую игру, в которой Украине уготована роль «окровавленной наживки», передает РИА Новости.

Заявление командующего армии Британии Патрика Сандерса, публикуемого в Independent, о необходимости создания сильной Британской армии, которая «снова будет воевать в Европе», не оставляет сомнений в имперских замашках британцев, — сказала Ковитиди.

По ее словам, Лондон ищет возможность создать новый тройственный союз с Варшавой и Киевом, а также готовит для Украины роль «окровавленной наживки» в «крупнейшей геополитической интриге». Сенатор отметила, что по «новому пути» Британия планирует идти без старых партнеров — без США, НАТО, а также без ведущих игроков ЕС, в частности Германии, Франции.

Неслучайно, все высказывания [премьер-министра Великобритании Бориса] Джонсона направлены на подготовку к долгой, многолетней войне на Украине, — добавила сенатор.

Ранее новый глава британской армии генерал Патрик Сандерс заявил о необходимости создать армию, способную «победить Россию». Он отметил, что Лондону нужно быть снова готовым к военным действиям в Европе.