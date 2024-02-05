Цеков раскрыл суть разногласий сената и конгресса США по Украине Цеков: любые власти США будут поддерживать Украину для ослабления России

Любое руководство США будет продолжать поддерживать Киев, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По его мнению, в Вашингтоне считают, что Штатам выгоден конфликт России и Украины. Ранее в американском сенате представили законопроект, предполагающий выделение $60 млрд помощи Киеву, который поддержал президент страны Джо Байден, однако спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что документ обречен на провал.

Настроения сената понятны, там большинство демократов, которые желают продолжения войны на Украине. Они будут стараться поддержать Украину. Выделенные деньги идут на вооружение, они стимулируют американские фирмы и поддерживают Байдена в предстоящей избирательной кампании. Но в Конгрессе, где большинство республиканцев, другие настроения. Там на первом месте борьба с нелегальной миграцией, укрепление или закрытие границы для беспрепятственного проникновения мигрантов. На сегодняшний день это решение вызывает определенные сомнения, — пояснил Цеков.

По словам сенатора, в США считают, что поддержка Украины будет способствовать ослаблению России. Цеков выразил уверенность, что Вашингтон не перестанет помогать Киеву.

США волнует, что Россия стала сильным и влиятельным государством. Больше всего они не могут согласиться, что санкции и другие действия не привели к экономическому и социальному краху России, а наоборот, — Россия стала более монолитной и сильной, — подчеркнул он.

Законопроект о выделении дополнительного финансирования на сумму более $118 млрд, представленный в сенате США, включает в себя средства на поддержку Украины и Израиля одновременно с ассигнованиями на усиление контроля за мигрантами на границе с Мексикой. Так, Киеву предложили выделить порядка $60 млрд, а Тель-Авиву — около $14 млрд.