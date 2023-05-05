Сенатор раскрыл подробности скандала с украинской делегацией в Анкаре Сенатор Карасин назвал провокации украинской делегации на ПАЧЭС «клиническим диагнозом»

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Поведение украинской делегации на сессии Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре побило все рекорды хамства и озлобления, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам, представитель СНГ на ПАЧЭС Григорий Карасин. В разговоре с Lenta.ru он назвал представителей Украины «горе-парламентариями», а их провокационные выходки описал словами «клинический диагноз».

Целая свора горластых молодцов и дам сначала делала все, чтобы не дать говорить председателю — турку, который вел ассамблею. А потом с уже надоевшими знаменами и руганью бросились обступать нашу Ольгу Тимофееву, депутата Госдумы, которая возглавляет делегацию, не давая ей выступать, — рассказал Карасин.

Сенатор добавил, что оттеснить провокаторов удалось лишь благодаря совместным усилиям российской стороны и турецкой службой безопасности.

Кроме того, Карасин рассказал о драке, затеянной представителем украинской делегации в холле места проведения ассамблеи.

Одним словом, картина безобразная. Это какой-то клинический диагноз. Других слов я не нахожу, — высказал мнение сенатор.

Он подчеркнул, что российская делегация достойно представляет свою страну и борется за то, чтобы интересы здравого смысла и международного сотрудничества восторжествовали над «кучкой хулиганов и провокаторов».

Ранее член украинской делегации на ПАЧЭС напал в Анкаре на представителя РФ Валерия Ставицкого. Глава российской делегации Ольга Тимофеева записывала комментарий, когда за ее спиной появился украинский депутат Александр Мариковский с флагом своей страны и стал выкрикивать лозунги. Ставицкий вырвал флаг у Мариковского, после чего тот напал на него.