Сенатор высмеял слова Зеленского о 10 попытках Путина «убить его» Цеков: Зеленский заявляет о попытках его убить, чтобы набить себе цену

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский «набивает себе цену», заявляя, что президент России Владимир Путин пытался убить его больше 10 раз, считает сенатор Сергей Цеков. В беседе с NEWS.ru он отметил, что это не более чем фантазии главы Украины.

Хотели бы ликвидировать — хватило бы одного раза. Это чистейшей воды фантазии Зеленского, он набивает себе цену, якобы он такой великий и незаменимый для Украины, а Россия решила его уничтожить физически, так как все успехи Киева объясняются только его президентством. Думаю, по этой причине он сделал такое заявление, — сказал Цеков.

Ранее Зеленский в программе Cinque minuti для итальянского телеканала заявил, что пережил по меньшей мере 10 покушений на жизнь за время специальной военной операции. Он добавил, что об этом говорят данные разведки и спецслужб.

6 марта Telegram-канал Readovka сообщил, что по порту Одессы нанесен удар. По информации канала, в это время в городе находился Зеленский. Сам украинский президент сообщил, что баллистическая ракета, выпущенная по Одессе, приземлились в 300–400 метрах от него и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, который находился с рабочим визитом на Украине.