«Достали уже»: сенатор дал жесткий совет президенту Финляндии по Украине Сенатор Цеков: президенту Финляндии нужно стать наемником и воевать за ВСУ

Фото: Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Стубб

Президенту Финляндии Александру Стуббу стоит записаться в наемники и участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Собеседник объяснил, что если Стубб легко распоряжается чужими жизнями, то пусть так же поступит и со своей.

Я ему хочу порекомендовать — пусть запишется в наемники и идет воевать [за ВСУ]. Ему очень легко распоряжаться чужими жизнями. Пусть своей распорядится. Достали уже. Любой здравомыслящий политик понимает: Украина ни при каких условиях не выиграет. Значительная, если не большая, часть украинцев готовы заключить мирное соглашение на любых условиях, лишь бы все закончилось. Просто они запуганы и боятся высказываться, — отметил Цеков.

Президент Финляндии Александр Стубб ранее заявил, что путь к миру на Украине лежит через поле боя, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он добавил, что о соглашении можно будет говорить в будущем году.

Ранее Стубб уже заявлял, что продолжение боевых действий на Украине — единственный способ добиться мира в текущем конфликте. По его словам, в настоящее время мирные переговоры по завершению конфликта не могут начаться. Кроме того, президент Финляндии признал, что в украинском обществе присутствует усталость от конфликта. Он слишком затянулся, констатировал он.

В ответ на это первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что слова президента Финляндии Александра Стубба о возможности добиться мира на Украине исключительно военным путем соответствуют настроению НАТО. Комментируя заявления Стубба, парламентарий уточнил, что Альянс настроен применять любые средства для сдерживания России.

Стубб также сообщил, что между Финляндией и Россией полностью отсутствует политический диалог. При этом он подчеркнул, что такой диалог необходим, в частности, для мирных переговоров в украинском конфликте.