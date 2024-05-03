Сенатор раскрыл, кто заставил Кэмерона угрожать России украинскими ударами Сенатор Гибатдинов: «ахинея» Кэмерона про удары по России является провокацией

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Сенатор Айрат Гибатдинов в беседе с NEWS.ru назвал ахинеей слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины атаковать территорию России западным оружием. По его словам, агентство Reuters вернуло материал с заявлением министра, поскольку получило необходимое одобрение.

Все связано с тем, что ни Запад, ни Киев не может принять никаких адекватных решений без указки своих прямых «хозяев». Кэмерон, осознав, что сказал полную ахинею, которая ставит всю мировую безопасность под угрозу, взял слова обратно. Однако после одобрения высказывание вновь допустили в СМИ, — объяснил Гибатдинов.

Сенатор уточнил, что Запад решился на этот маневр в Reuters, чтобы создать информационный шум и попытаться припугнуть Россию. Однако, как утверждает Гибатдинов, высказывание Кэмерона больше походит на провокацию и вряд ли приведет к реальным действиям.

Reuters накануне отозвало свою публикацию с заявлением британского министра об ударах по российской территории. На сайте сообщалось, что обновленная версия «будет опубликована в установленном порядке». В качестве причины указывалась необходимость пересмотреть некоторые детали в материале.

Статья была вновь опубликована в ленте Reuters в первые минуты пятницы, 3 мая. Цитата о «праве» Украины атаковать Россию приводится в материале в неизменном виде. Иных видимых отличий от первоначальной версии не выявлено.