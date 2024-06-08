Сенатор раскрыл, каким заявлением Шольц признал Украину частью России Сенатор Цеков: Россия не собирается ставить Украину на колени

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц, говоря о том, что России не удастся поставить на колени Украину, фактически признал украинцев русскими людьми, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, это «русских нельзя поставить на колени».

Русских в принципе невозможно поставить на колени. А Шольц до сих пор так и не понял, что Украина — часть России, это русские люди, никто Украину ставить на колени не собирается, просто Украине и украинцам напомнили, что они — русские, что они предали Россию и русских, — заявил сенатор.

Цеков добавил, что Россия не допустит, чтобы войска НАТО размещались на территории, за которую предки россиян отдали миллионы жизней. Сенатор возложил вину за происходящее на Украине на Шольца и «ему подобных».

Но он этого не понимает, а может, и не поймет. Его убеждать, рассказывать — пустая трата времени. А может, он и понимает, но не может признаться, — резюмировал Цеков.

Ранее сегодня Шольц потребовал от президента России Владимира Путина признать, что Украина не будет поставлена на колени. По его словам, для Украины возможен только «справедливый мир».

Запад интересуют только плодородные земли Украины, заявил ранее Цеков. По его словам, иностранные компании «захватили» многие угодья, в том числе в ходе приватизации. В меньшей степени Запад интересуют полезные ископаемые, добавил он.