Сенатор раскрыл единственную причину для возвращения Макаревича в Россию Сенатор Гибатдинов: Макаревич захочет вернуться в Россию после ее победы в СВО

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Андрей Макаревич

Певец Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и подобные ему артисты могут захотеть вернуться в Россию после ее победы в специальной военной операции на Украине, заявил в беседе с NEWS.ru сенатор Айрат Гибатдинов. По его мнению, эти звезды начнут записывать слезливые видео с просьбами простить их.

Уверен, что после окончания СВО, которая всенепременно окончится победой России, вся эта шайка побежит на родину и будет, по примеру других артистов, просить прощения и записывать слезливые видео о великодушии и всепрощении нашего народа. Но в случае с теми, кто позволил говорить себе такие вещи, это не сработает, — пояснил сенатор.

Он считает, что знаменитости, уехавшие из России и критикующие ее, не заслуживают никакого внимания. При этом, как отметил Гибатдинов, просто забыть об этих артистах — самое мягкое для них наказание. По мнению сенатора, таких звезд необходимо лишить российского гражданства.

Никчемные попытки когда-то ярких представителей эстрады выглядят максимально жалко. Эти люди — если их так можно назвать — не заслуживают никакого внимания. Забыть о них и не вспоминать — самое мягкое наказание для них, — добавил Гибатдинов.

Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) позвонили Макаревичу под видом президента Украины Владимира Зеленского. В ходе разговора с блогерами певец пожелал Украине победы и отметил, что планирует в будущем помогать ВСУ. Макаревич также заявил, что посетит Киев в «первый день победы», если позовут.