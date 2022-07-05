Сенатор Пушков оценил новое назначение посла Украины в ФРГ Мельника Сенатор Пушков: ФРГ может «гордиться» поддержкой Украины после назначения посла Мельника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков иронично прокомментировал сообщения СМИ о том, что действующий посол Украины в ФРГ Андрей Мельник может пойти на повышение и занять должность заместителя главы украинского МИД. По его словам, это свидетельствует о высоком уровне поддержки Германией Украины.

Германия может гордиться своей поддержкой Украины: оскорблявший ее руководство посол, вероятно, идет на повышение, — написал Пушков в Telegram-канале.

Ранее издание Bild сообщило, что переезд Мельника в Киев для занятия новой должности может произойти до осени. По его данным, предложение о назначении Мельника замом главы МИД Украины было сделано представителями министерства лично президенту Украины.

До этого Мельник обрушился с критикой на немецкие власти из-за отсутствия гостеприимства к беженцам с Украины. Дипломат отметил, что украинцы не хотят оставаться в стране из-за плохого отношения. Мельник также сообщил, что Украина обязательно вступит в ЕС, но на это потребуются годы.