Пушков прокомментировал заявление МИД о предотвращении ядерной войны Сенатор Пушков: от ядерной темы действительно пора уходить

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Алексей Пушков

Настало время уходить от ядерной темы, которой очень увлеклись на Западе в последнее время, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя заявления МИД России о предотвращении ядерной войны. По его словам, которые приводит «ПолитЭксперт», следует приветствовать любые шаги в данном направлении.

От ядерной темы, которой уж очень увлеклись в последнее время на Западе, действительно пора уходить. Все шаги в этом направлении следует приветствовать, — заявил Пушков.

Сенатор также отметил, что на Западе должны осознать угрозу от появления у Украины «грязной бомбы», которая сулит Европе радиационное загрязнение.

МИД РФ ранее выпустил заявление о предотвращении ядерной войны. Документ опубликован на сайте внешнеполитического ведомства 2 ноября. Ведомство призвало ядерную «пятерку» продемонстрировать готовность не допустить столкновения ядерных держав и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга. В сообщение также подчеркивается, что Россия строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Россия готова к любым контактам и видам переговоров по Украине, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. В ходе брифинга она подчеркнула, что российские эксперты всегда поддерживают диалог со сторонами, которые желают контактировать с Москвой. При этом Захарова указала, что Россия опирается на свои цели, задачи и национальные интересы исходя из текущей политической конъюнктуры.