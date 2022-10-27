Сенатор призвал привлечь к ответственности инициаторов «повесточных облав» Сенатор Клишас призвал привлекать к ответственности организаторов «повесточных облав»

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Сенатор Андрей Клишас призвал в своем Telegram-канале привлечь к ответственности организаторов «повесточных облав», якобы проходящих в разных регионах России. Он отметил, что такие действия противоречат закону. Поводом для заявления сенатора стала информация об облавах в Иваново, появившаяся в Telegram-каналах. По их данным, полицейские находятся на центральных улицах города, у светофоров, магазинов и на остановках общественного транспорта. Как сообщают каналы, стражей порядка сопровождают некие лица в гражданском.

Такие «методы» мобилизации противоречат закону, а организаторы таких мобилизационных мероприятий должны быть привлечены к ответственности, — заявил сенатор.

Ранее юрист и правозащитник Михаил Салкин рассказал, что с правовой точки зрения при облаве с раздачей повесток можно мало что сделать, если вас уже остановили сотрудники полиции. Эксперт уточнил, что при отсутствии документов человека имеют право доставить в отделение полиции, но устанавливать его личность будут долго, а после предъявления паспорта ему просто вручат повестку и обяжут следовать прописанным там нормам. Все это вряд ли приведет к отправке в военкомат после отделения. Вручение же бумаги не от имени того военкомата, к которому приписан человек, можно оспорить, заявив, что она была вручена неуполномоченным органом, отметил юрист.