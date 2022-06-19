Сенатор пригрозила Прибалтике ответом на транзитную блокаду Калининграда Сенатор от Крыма Ковитиди: Прибалтике бумерангом вернутся ответные меры России на транзитную блокаду Калининграда

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Странам Прибалтики «бумерангом вернутся» ответные меры России на транзитную блокаду Калининграда, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Ранее Литва за сутки уведомила калининградские железные дороги о введении ограничений на провоз через территорию страны ряда товаров, попадающих под санкции ЕС. Позже глава Калининградской области Антон Алиханов назвал эти меры незаконными и пообещал «далеко идущие последствия».

Нужно понимать, что ответные меры Российской Федерации на решение литовской власти, ограничивающей транзит российских грузов, бумерангом вернутся в страны Прибалтики, — написала Ковитиди в своем Telegram-канале.

По ее словам, Вильнюс в очередной раз «выстрелил себе в ногу», потому что «недостаточно развитая» Литва, по заключению Еврокомиссии, относится к группе стран с критическим уровнем нищеты. Ковитиди подчеркнула, что в то время, как премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните «разглагольствует о неоконченной борьбе с драконом большевистской оккупации», сами литовцы обеспокоены недавним решением властей ограничить транзит в Калининградскую область.

Ранее Алиханов назвал незаконным такое решение Литвы и призвал жителей региона не поддаваться «паническим настроениям», заверив, что Калининград будет обеспечен всем необходимым, так как поставки грузов реализуются альтернативными путями, в частности, с помощью паромов, число которых будет увеличено максимум на семь.