Сенатор предупредила США о неизбежном ответе России на удар по Ил-76 Ковитиди: Россия обязательно ответит на удар по Ил-76

Фото: СК РФ

Установление факта применения над территорией России американского вооружения Patriot, повлекшего гибель российских военнослужащих и украинских военнопленных, является еще одним подтверждением, что Украина является прокси-армией США, заявила NEWS.ru сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Она подчеркнула, что Украиной управляют и руководят США, но сами американцы «в драку с русскими вступать не намерены», только через третьи страны. Ковитиди отметила, что Россия обязательно ответит на удар по самолету Ил-76.

Понимая, что открытое столкновение с Россией опасно и может привести к ядерной войне, Соединенные Штаты, как и Британия, являющиеся геополитическими противниками России, решили воевать с Россией чужими руками и на чужой территории. Целью прокси-войны англосаксов против России является истощение нашего государства и создание ему внутренних проблем. Врагам России также очень хочется подорвать нашу репутацию на международном уровне. Главное, что Россия все это прекрасно понимает, а значит, будет реагировать. Ситуация как для США, так и для Британии — плохая, а для Украины и вовсе провальная, — сказала Ковитиди.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76, перевозивший украинских военнопленных, был сбит с помощью американского ЗРК Patriot. По словам представителей ведомства, на фрагментах объектов, обнаруженных на месте падения самолета, были найдены маркировки компании Raytheon. Анализ с применением методов спектрометрии также подтвердил иностранное происхождение оружия, сбившего самолет.