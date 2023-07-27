Сенатор предупредил США о последствиях передачи данных на военных РФ в МУС

Фото: IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе NEWS.ru выразил уверенность в том, что США занимаются сбором данных на российских военных для передачи их в Международный уголовный суд (МУС). Он заявил, что лицемерная политика, которую продолжают проводить американские власти, в итоге погубит эту страну.

Цеков отметил, что Вашингтон старается делать все возможное для ослабления России, которая выступила против гегемонии США. Причем американские власти действуют открыто, помогая Украине устраивать диверсии против РФ.

Я абсолютно уверен в том, что США помогают собирать информацию против РФ в Международном уголовном суде, хотя все здравые политики и юристы понимают, что если кого и надо судить в МУС, то американских военных за все преступления после Второй мировой войны во многих странах мира, — сказал сенатор.

По его мнению, американские власти действуют таким образом «не от большого ума». У них нет глубины понимания тех процессов, которые происходят в мире, и нет глубины понимания, как вообще надо строить внешнюю политику, считает Цеков.

У них старые стандарты путем натравливания международных организаций на Россию, в частности МОК и МУС. Но для США все это плохо кончится, и они однозначно потеряют гегемонию в мире, — заключил сенатор.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ, которая выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. До этого СКР заочно предъявил обвинения прокурору МУС Кариму Хану и судье Розарио Айтале из-за выдачи ордеров на арест российского лидера.