Сенатор предрек США уничтожающие последствия передачи активов РФ Украине Сенатор Гибатдинов: передача российских активов Украине уничтожит репутацию США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сенатор Айрат Гибатдинов в разговоре с NEWS.ru заявил, что передача российских замороженных активов Украине уничтожит репутацию США. По его словам, Вашингтон пойдет на все ради борьбы с РФ.

Штаты сделают все, чтобы противостоять России. Методы будут самые подлые. Это уничтожит доверие к США. Ни одна другая страна, не захочет сотрудничать с ними — ведь все увидят что любое действие может быть использовано против них же самих, — подчеркнул Гибатдинов.

Ранее законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню были одобрены в Палате представителей Конгресса США. Кроме того, парламентарии проголосовали за документы о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая.

Общая сумма ассигнований в рамках трех законопроектов составляла $95,34 млрд. Для Израиля предлагалось выделить $26,38 млрд, для Украины — $60,84 млрд, а на «противостояние коммунистическому Китаю» — $8,12 млрд. В последнюю категорию, в частности, входят около $2 млрд на поддержку Тайваня и других региональных партнеров США.

Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената Конгресса, большинство в котором в отличие от Палаты представителей имеют демократы. Демократическая фракция в верхней палате Конгресса уже сигнализировала о готовности обеспечить оперативное одобрение пакета. Как ожидается, Сенат уже в субботу начнет его рассмотрение. Затем он будет подписан Байденом и обретет силу закона.