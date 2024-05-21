В СФ предложили разработать приложение для контроля торговли сигаретами Сенатор Гибатдинов: нужно разработать приложение для контроля табачной продукции

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Нужно придумать приложение, с помощью которого любой гражданин сможет фиксировать нарушения, связанные с продажей сигарет и другой табачной и никотинсодержащей продукции, считает сенатор Айрат Гибатдинов. Как он отметил в беседе с «Парламентской газетой», можно разработать приложение, аналогичное «Народному инспектору», который помогает фиксировать нарушения ПДД.

Сенатор объяснил, что, несмотря на запрет демонстрации любой табачной продукции, некоторые предприниматели все равно продолжают выкладывать сигаретные пачки напоказ. В связи с этим необходимо приложение, которое бы помогло отслеживать подобного рода нарушения.

Открытая продажа вейпов и электронных сигарет также является причиной зависимости россиян, особенно молодежи, от никотинсодержащей продукции, отметил Гибатдинов. Такая продукция особенно популярна из-за агрессивного маркетинга.

Несмотря на предпринятые меры по ограничению продажи этой категории товаров, все еще на прилавках свободно выкладывают электронные испарители, в том числе эти киоски располагаются и в торговых центрах с большой проходимостью, — подчеркнул сенатор.

Ранее депутат Госдумы Сергей Леонов заявил, что в России могут полностью запретить вейпы. Он отметил, что в стране уже планируется запрет жидкости для электронных сигарет с пищевыми добавками и ароматизаторами.