Сенатор предложил провести на Украине референдум Сенатор Бондарев назвал справедливой «формулу мира» Медведева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктор Бондарев

Вопрос воссоединения украинских территорий с Россией — дискуссионный, поэтому после завершения СВО стоит провести референдум, заявил в Telegram-канале сенатор Виктор Бондарев. Так он ответил на «формулу мира» зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, которую счел справедливой, адекватной и разумной.

Насчет воссоединения России с Украиной — это вопрос дискуссионный. Есть ряд земель на Украине, которые являются исконно русскими. Там проживают русские люди, которые сами, случись у них референдум, как в Крыму, на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях, выберут быть с Россией. Конечно, такие земли должны быть в составе нашей страны. <...> Нужно после Победы провести референдум и в случае желания жителей включить эти территории в состав России, — сказал Бондарев.

Что касается западных территорий Украины, продолжил политик, то там всегда главенствовали враждебные по отношению к России настроения. Поэтому, считает сенатор, эти земли должны оставаться без поддержки РФ, без оружия и полностью денацифицированными.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского вызывает у него «чувство брезгливости, переходящее в ощущение стыда». Вместо этого он предложил российский сценарий завершения конфликта, предполагающий полную и безоговорочную капитуляцию Киева.