В Совфеде ответили на вопрос о дополнительном призыве в армию Сенатор Бондарев: дополнительного призыва из-за действий на Украине не потребуется

Фото: Совет Федерации

Виктор Бондарев

Дополнительного призыва в российскую армию не потребуется, достаточно добровольцев, отправляющихся на Украину и в Донбасс, предположил глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев. По его словам, которые приводит РИА Новости, достижение целей спецоперации является «вопросом времени», однако ему препятствуют действия украинской армии, использующей мирных жителей в качестве живого щита.

Я думаю, достаточно добровольцев, которые сами идут для наведения порядка туда, — сказал Бондарев.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин предположил, что мобилизация не потребуется в связи с огромной численностью Вооружённых сил РФ, которая составляет более миллиона человек. Кроме того, мобилизации может воспрепятствовать реакция россиян, аналогичная той, что последовала на фоне всплывшей информации об участии в военной операции солдат-срочников. После этого президент России Владимир Путин заявил о том, что призывники срочной службы не будут задействованы в военных действиях.