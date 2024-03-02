Сенатор посоветовал шефу Пентагона не «пудрить мозги» американцам Сенатор Кастюкевич призвал шефа Пентагона Остина не «пудрить мозги» людям

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Министру обороны США Ллойду Остину не следует «пудрить мозги» американцам мнимой российской угрозой, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. По его словам, такая риторика выдает внутреннюю неуверенность Штатов.

Они любят «нагнетать». Это же Америка — Голливуд, за ширмой которого не сложно увидеть неуверенное в себе государство, с ужасающим количеством внутренних проблем, которые нужно решать. Но решать их, по сути, некому, — добавил политик.

Он уточнил, что власти США больше интересует подписание новых военных контрактов и выделение очередной помощи кому угодно для войны с кем угодно. Лишь бы «в долг» и подальше от их американских домов, резюмировал Кастюкевич.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заметил, что слова шефа Пентагона Ллойда Остина о том, что поражение Украины положит начало военному столкновению России и НАТО, являются оговоркой по Фрейду. Дипломат уверен, что американский чиновник озвучил именно то, что держит в уме.

Сенатор Алексей Пушков придерживается другой точки зрения — Ллойд Остин, заявивший о риске конфликта между Россией и НАТО после поражения Украины, «не до конца» понимает, о чем говорит. В западных странах начинают задумываться о возможных последствиях военного противостояния с Россией из-за Украины, но к политикам это точно не относится, констатировал сенатор.