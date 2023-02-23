Сенатор поправил Кулебу после его слов о применении оружия против РФ

Фото: Совет Федерации

Сергей Цеков

ВСУ точно применят авиацию и дальнобойное оружие, если его поставят, по территории России, которую Киев считает своей, заявил в разговоре с NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Так он ответил на слова главы МИТ Украины Дмитрия Кулебы, который сказал, что военные не станут использовать истребители и дальнобойное оружие в случае их поставки Западом для ударов по РФ. При этом Кулеба подчеркнул, что оружие будут применять для «освобождения территорий».

ВСУ на 100% применят авиацию и дальнобойное оружие, если его поставят, по, как говорит Кулеба, их территориям, а по территории РФ — не будут. Но это и есть территория России — ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области, регионы, вошедшие в состав России, как и Крым. Говорят, что не применят. А если применят, что, у них все заберут? Словоблудие, — сказал Цеков.

Сенатор также назвал Кулебу «эталонным украинским чиновником», который не производит впечатления человека, достойного занимать свой пост. Кроме того, Цеков заметил, что Киев сейчас говорит о возвращении к границам 1991 года, словно произносит заклинание.

Тогда они получили независимость в качестве подарка от России, — добавил чиновник.

Ранее заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков предположил, что подготовка экипажей ВВС Украины к пилотированию истребителей F-16 займет один или полтора года. Военный эксперт подчеркнул, что западные истребители сильно отличаются от российских и украинских моделей.

В середине февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава может направить Киеву истребители МиГ-29 в коалиции с другими участниками НАТО, однако не готова отдавать Украине истребители F-16, которых у республики «немного».