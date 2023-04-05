Сенатор перепутала ЛГБТ с ЛДПР перед объективом камеры Сенатор Афанасьева перепутала ЛГПД с ЛДПР и объяснила это большим объемом работы

Фото: council.gov.ru

Сенатор Совфеда Елена Афанасьева

Сенатор Совфеда Елена Афанасьева во время выступления с докладом допустила оговорку — она перепутала ЛГБТ с ЛДПР. Афанасьева находится в составе партии ЛДПР с 1994 года.

В марте было опубликовано три доклада, в которых правозащитная тематика использовалась для пропаганды ЛДПР... Извините, ЛГБТ и поддержки экстремистских структур, — сказала она во время своего доклада.

В разговоре с изданием «Подъём» сенатор объяснила свою оговорку большим количеством работы и тем, что она находится в постоянном процессе поступления информации.

Я нахожусь в постоянном процессе информационного поступления. Я не просто член ЛДПР, а человек, который активно работает в ЛДПР, и ежедневная работа в партии — мой мозг этим тоже занят. Это была оговорка, — сказала она.

Ранее заместитель командующего Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин оговорился в прямом эфире телеканала «Россия 1», сказав «воруем за отчизну...». После этого спикер сразу же поправился, извинившись и уточнив, что хотел сказать «воюем».

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко, в свою очередь, в ходе процедуры своего назначения на заседании городской думы ранее сообщил, что горожане ждут от властей разговоров, а не конкретных дел. О том, что это была именно оговорка, свидетельствует часть следующей фразы, посвященной тому, что люди ждут от властей новых дорог и других положительных результатов.