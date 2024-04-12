Сенатор озвучил вопрос, мешающий вернуться к стамбульским переговорам Климов: неясно, с кем обсуждать мирные переговоры после ухода Зеленского

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Андрей Климов

Полномочия нынешнего президента Украины Владимира Зеленского истекают в ночь на 21 мая, после чего становится неясным, с кем России договариваться о мире, таким мнением поделился с NEWS.ru заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, отменивший выборы на Украине Зеленский теряет легитимность после 21 мая. Сенатор подчеркнул, что в настоящий момент необходимо думать о будущем.

21 мая он становится просто паном Зеленским, для кого-то — обвиняемым Зеленским. Если к этому моменту ничего не будет подписано и оформлено, а я сомневаюсь, что это может произойти за такой период времени, тогда нужно решить важнейший вопрос: а с кем там разговаривать? — сказал Климов.

Он подчеркнул, что нелогично «начинать разговаривать с одним, а заканчивать разговор с другим». По его словам, «лидеры нашего Союзного государства подали очень мощный сигнал», что не надо отвлекать общественное мнение на «пропагандистскую мишуру вроде конференции в Швейцарии», а лучше заняться реальным делом, которое было остановлено по вине НАТО два года назад.

Ранее украинские СМИ сообщали, что офис президента подготовил обращение в Конституционный суд и поставил вопрос о легитимности пребывания Зеленского на посту главы государства по истечении пятилетнего срока. При этом приближенные президента опасаются, что вердикт КС их не устроит.