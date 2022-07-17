Сенатор ответила на угрозы Арестовича ударить по Крымскому мосту Сенатор Ковитиди назвала Крымский мост недосягаемой целью для украинских ракет

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Крымский мост через Керченский пролив

Крымский мост является недосягаемой целью для украинских ракет, сказала РИА Новости сенатор от полуострова Ольга Ковитиди. По ее мнению, слова советника президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича не представляют реальной угрозы.

Реальных угроз Крымскому мосту нет. <...> Имеющиеся расклады, с учетом расстояния, говорят о пространственной недосягаемости Крымского моста для противника, — сказала Ковитиди.

Сенатор подчеркнула, что в России «здраво оценивают» украинское вооружение и прогнозируют способы и тактики его применения. В связи с этим все заявления Киева, включая об ударе по Крымскому мосту, «оцениваются, фильтруются, систематизируются», добавила Ковитиди.

Арестович накануне заявил, что Киев может атаковать Крымский мост. По его словам, на этот шаг Украина решится при первой возможности.

Член Совфеда Андрей Клишас заявил, что денацификацию и демилитаризацию следует проводить на всей Украине из-за угроз киевских властей. По его словам, если этого не сделать, Киев сохранит возможность угрожать российским территориям.