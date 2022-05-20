Подоляку ответили пословицей на идею забыть всё русское Сенатор Цеков ответил Подоляку пословицей на идею искоренить слово «русский» в Донбассе

Сергей Цеков / Фото Совет Федерации

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru вспомнил пословицу «Мели, Емеля, твоя неделя», отвечая на идею советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка искоренить слово «русский» в Донбассе. Член Совфеда подчеркнул, что Подоляк является «стандартной фигурой нынешней, прошлой и позапрошлой Украины», стремящейся отказаться от всего русского.

В Киеве никак не поймут, что все неудачи Украины после обретения независимости связаны с тем, что они стремились избавиться от всего русского: от русского языка, от русской культуры, от нашей отечественной истории, от Русской православной церкви, а сейчас уже физически от русских людей как таковых на Украине. Понятно, что результата они не достигли и не достигнут. Заявления Подоляка — хороший аргумент в пользу СВО, проводимой РФ на Украине. Киев настроен не просто на законодательное ограничение прав национальных, языковых меньшинств, а фактически на их физическое уничтожение. Так что, мели Емеля, твоя неделя. Вот он и мелит, — подытожил Цеков.

Подоляк накануне выступил за то, чтобы искоренить понятие «русский» на некоторых территориях страны. По его мнению, забыть о нём должны жители Харьковской области и Донбасса. В эфире украинского телемарафона Подоляк также заявил о намерении добиться того, чтобы представителей власти ДНР и ЛНР там «не было физически».

Ранее стало известно, что Михаил Подоляк заявил: ряд европейских политиков предлагали Киеву пойти на уступки по суверенитету для «сохранения лица» российского лидера Владимира Путина. По его словам, любая уступка РФ будет означать отложенный конфликт и спровоцирует её выдвинуть другие претензии и требования к Украине.