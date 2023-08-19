Сенатор ответил на слова Борреля про Россию-бензоколонку Цеков усомнился в профессионализме Борреля, назвавшего Россию бензоколонкой

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Жозеп Боррель

Высказывания главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля ставят под сомнения его профессиональные качества, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, брюссельский чиновник едва ли может выполнять возложенные на него обязанности, если считает Россию бензоколонкой с ядерной бомбой.

Подобные оценки характеризуют Борреля как человека случайного на своей должности, неспособного выполнять роль дипломата. Я считаю, что у него определенный комплекс неполноценности. Обычно такие люди пытаются других обвинить в неполноценности. Они, конечно, могут вот так называть Россию, как называет Боррель, — сказал сенатор.

Он напомнил, что Россия является пятой экономикой мира и пользуется уважением большинства стран, за исключением США и их западных союзников, однако даже они в конечном итоге пересмотрят свою позицию.

Ранее Боррель называл Россию экономическим карликом. Он также считает, что Москва продолжает предлагать третьим странам дешевое зерно из-за стремления сделать их «зависимыми» от этих поставок. По его словам, ЕС в то же время прикладывает все усилия, чтобы санкции не повлияли на продовольственную безопасность этих государств.