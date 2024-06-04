Сенатор от Белгорода досрочно оставил пост Сенатор от Белгорода Савченко решил досрочно покинуть пост

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Евгений Савченко

Сенатор и бывший губернатор Белгородской области Евгений Савченко решил покинуть свой пост, сообщил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко. По его словам, данный вопрос включен в повестку заседания на среду, 5 июня. Полномочия Савченко должны были истечь в сентябре следующего года.

Савченко написал заявление по собственному желанию. Он все силы отдал государству, теперь (намерен заниматься) здоровьем, отдыхом, развитием личностного потенциала, — сказал Тимченко.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака на пост врио главы Республики Алтай. Своим указом глава государства снял с должности Олега Хорохордина, возглавлявшего регион с 2019 года.

Финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев заявил, что Андрею Турчаку на посту врио главы Республики Алтай предстоит развивать туризм. Эксперт подчеркнул, что одним из вариантов может стать конный туризм. Экономист добавил, что на Алтае достаточно скромный уровень жизни. По его словам, этим вопросом также предстоит заняться Турчаку.

3 июня стало известно, что мэр Липецка Евгения Уваркина, руководившая городом пять лет, уходит со своего поста и займет должность замгубернатора по нацпроектам. Губернатор Игорь Артамонов пояснил, что она отлично справится с новыми задачами.