Сенатор одним словом оценил уничтожение мемориала советским воинам в Ровно Цеков: снос мемориалов превратит Украину в непригодную для жизни страну

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Сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru назвал «ничтожным поступком» снос в украинском Ровно мемориала советским воинам, павшим в годы Второй мировой войны. По его словам, подобными распоряжениями Киев сделает жизнь в стране невозможной.

Честно, уже не хочется комментировать их ничтожные поступки. Эти идиоты уже достали. Я не знаю и не понимаю, чего они хотят добиться. Они довыделываются до того результата, что жить им будет невозможно на этой Украине, — добавил Цеков.

Барельеф и фигуры советских солдат ранее демонтировали с постамента на холме Славы в украинском городе Ровно, передает телеканал «Общественное». По информации журналистов, на месте памятника местные власти хотят открыть музей.

Как уточнили в СМИ, памятник советским солдатам утилизируют как металлолом. Вырученные средства планируется потратить на вооружение украинской армии, констатировали журналисты.

Ранее на кладбище в Оквилле, расположенном недалеко от Торонто, снесли памятник первой украинской дивизии CC «Галичина». Он был установлен в Канаде 26 мая 1988 года. Монумент неоднократно подвергался вандализму, снести его предлагали несколько раз. В составе дивизии во Вторую мировую воевали украинцы, перешедшие на сторону Германии.

До этого главный архитектор столицы Болгарии Софии дал распоряжение возобновить демонтаж памятника Советской армии, писало Болгарское телеграфное агентство (БТА). После того как Верховный административный суд республики признал недействительным запрет на его уничтожение, с памятника сняли облицовочные плиты с надписями.