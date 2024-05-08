Сенатор оценил вероятность масштабных провокаций ВСУ в День Победы Сенатор Карасин: масштабные провокации ВСУ в День Победы возможны

Фото: МО Украины

ВСУ могут попытаться устроить масштабные провокации в День Победы, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В комментарии Lenta.ru сенатор подчеркнул, что нельзя исключать вероятность ни персональных ударов, ни террористических актов, которые может организовать Украина на территории России.

Меры безопасности у нас в дни национальных праздников, особенно в святой День Победы, всегда усилены. Неонацистская логика киевского режима такова, что исключать провокаций, причем масштабных, — нанесения персональных ударов, террористических актов, — нельзя, — отметил Карасин.

По словам сенатора, удары по приграничным российским территориям, которые уже совершали ВСУ, являются свидетельством украинской политики. Он уточнил, что украинские военные пытаются бить и по более далеким областям и субъектам России.

Более того, они бьют и по более далеким областям и субъектам Российской Федерации. Поэтому исключать ничего нельзя, но я уверен, что меры безопасности будут приняты повышенные, — заключил Карасин.

Политолог Евгений Михайлов ранее заявил, что Россия жестко ответит Украине на атаки по территориям государства. Эксперт подчеркнул, что, если атака беспилотниками, как сообщают СМИ, действительно произойдет, ВС РФ отразят ее.